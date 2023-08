Mercato Lazio, Lotito deciso: vuole Bonucci. Il centrale necessario per un motivo

Calciomercato Lazio, decisive le prossime ore per Leonardo Bonucci: Lotito lo vuole per alzare l’esperienza dello spogliatoio

Le prossime saranno decisive nel calciomercato Lazio per dirimere la questione Leonardo Bonucci.

L’Union Berlino è in pressing sul centrale e si attende una risposta a stretto giro di posta ma Lotito lo vuole fortemente. Il patron è convinto che una figura di questo tipo possa alzare l’attenzione e lo spessore dello spogliatoio in una stagione che rivedrà la Lazio in Champions League. Siamo vicini alla svolta definitiva. Lo riporta Il Corriere dello Sport.