Calciomercato Lazio, futuro biancoceleste per Akpa Akpro? I dettagli sulla situazione del centrocampista

Autore di un’ottima stagione all’Empoli, Akpa Apro tornerà alla Lazio per poi capire quale sarà il suo futuro.

Come ci riporta Gianluca Di Marzio, non sarebbe da escludere una sua conferma nella squadra biancoceleste. Le belle parole spese per Sarri e le caratteristiche potrebbero offrirgli una chance di permanenza.