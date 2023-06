Calciomercato Lazio, Acerbi resta all’Inter? Parla Zhang

Calciomercato Lazio, prosegue la trattativa con l’Inter per Acerbi: le parole di Zhang aprono alla permanenza del difensore

Nel post-partita della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, Zhang, presidente dei nerazzurri, ha di fatto aperto alla permanenza di Francesco Acerbi, difensore di proprietà della Lazio:

Importante restare competitivi trattenendo i migliori calciatori. Oggi abbiamo dimostrato di meritare le finale e di essere davvero forti. Tutti pensavano non dovesse nemmeno esserci partita. Il nostro obiettivo è quello di mantenere in rosa i calciatori che hanno reso al meglio. Siamo davvero orgogliosi di questo risultato, poi una finale deve sempre avere un vincitore e un vinto, ma siamo molto fiduciosi per le fondamenta