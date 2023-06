Cancellieri, futuro in bilico: spunta un altro club di Serie A

Calciomercato Lazio, su Cancellieri spunta anche il forte interesse del Bologna: i biancocelesti prenderanno una decisione dopo l’Europeo

Matteo Cancellieri resta in uscita dal calciomercato Lazio. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, alla lunga lista di club interessati nelle ultime ore si è aggiunto anche il Bologna che sta vagliando vari profili in caso di addio di Orsolini.

Il club biancoceleste ha però deciso di aspettare la fine dell’Europeo U21 prima di fare una scelta: non è escluso che Cancellieri rientri come contropartita in una delle tante operazioni imbastite dalla Lazio.