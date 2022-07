Calciomercato Lazio, Floriani Mussolini piace a un club di Serie A: le ultime

Calciomercato Lazio: un club di Serie A avrebbe messo gli occhi sul giovane biancoceleste Floriani Mussolini

Tra i giovani di talento presenti nel vivaio della Lazio c’è anche Romano Floriani Mussolini, classe 2003 convocato da Sarri anche per il ritiro di Aurozo di Cadore.

Sul difensore, come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbero i riflettori del Verona per proseguire nel caldissimo asse Lazio-Hellas di questo inizio estate che ha già portato Cancellieri in biancoceleste.