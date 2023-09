Calciomercato Lazio, nome nuovo per il centrocampo: Lotito può piazzare il colpo che infiamma i tifosi. Su di lui anche altri club italiani

Secondo il Corriere dello Sport la nuova suggestione per il calciomercato Lazio è quella di Deian Veron, figlio dell’ex biancoceleste Juan Sebastian: per i tifosi sarebbe un’incredibile suggestione.

La mezzala sogna il salto in Italia, compirà 23 anni il 25 settembre. E’ di proprietà dell’Estudiantes con cui ha ancora un anno di contratto. La Sampdoria è l’unica ad aver compiuto passi ufficiali ma in corsa ci sono anche Lazio, Inter e Parma. Con l’Estudiantes ha giocato solo 7 partite, con il Cordoba, nella prima stagione vissuta in prestito, ha totalizzato 19 presenze e ha segnato un gol in Primera Division.