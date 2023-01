Calciomercato Lazio, clamoroso dalla Spagna: preso il nuovo attaccante. Indiscrezione sull’operazione già definita

Clamorosa indiscrezione di calciomercato Lazio lanciata dal portale Fichajes.net. I biancocelesti avrebbero chiuso l’operazione col Club Bruges per portare Ferran Jutglà dal Club Bruges a Roma. Al momento non ci sono conferme sulla chiusura dell’operazione.

In Spagna spiegano come l’intesa per l’attaccante catalano classe 1998 sia stata trovata sulla base di crica 15 milioni di euro,