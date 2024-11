Calciomercato Lazio, l’ex obiettivo Ferguson in una big di Serie A? Lo cercano per gennaio

Calciomercato Lazio, per Ferguson sirene di una big di Serie A. Quel club lo cerca in vista di gennaio: tutte le ultime novità

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve ha messo nel mirino Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna ed ex obiettivo del calciomercato Lazio. Lo scozzese ha rivisto il campo dopo l’intervento ai legamenti e ora è tornato anche titolare, per questo gli emiliani non vorrebbero cederlo.

Come svela il quotidiano, a fargli spazio in rosa potrebbe essere Nicolò Fagioli. L’addio del bianconero diventa ogni giorno più possibile.