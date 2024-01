Calciomercato Lazio, Felipe Anderson sempre più vicino alla Juve? Spunta l’indizio social dell’agente. Le ultime

Il futuro di Felipe Anderson è tema caldo in casa Lazio. L’esterno biancoceleste è corteggiato da tempo dalla Juve, ma alla corsa in questi giorni si sarebbe aggiunto dall’Inghilterra anche l’Aston Villa. Le trattative per il rinnovo del contratto con la Lazio si sono comunque arenate, la distanza tra domanda e offerta è ampia. Proprio in questo senso l’agente-sorella del brasiliano Juliana Gomes, ha lasciato sui social un indizio che fa riflettere tutti i tifosi laziali. Con il proprio profilo Instagram, infatti, la procuratrice ha messo ‘like’ a un post del Corriere dello Sport, che come foto aveva protagonista Felipe Anderson e come titolo: “Felipe Anderson alla Juve, addio alla Lazio“. Di seguito l’immagine.