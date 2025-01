Calciomercato Lazio, Fazzini si complica: tutte le alternative al centrocampista dell’Empoli. Le ultime

Calciomercato Lazio, Fabiani e Lotito studiano il piano B in caso di mancato accordo con l’Empoli per Jacopo Fazzini

Jacopo Fazzini è la prima scelta per il calciomercato Lazio, ma l’accordo con l’Empoli non è ancora stato trovato e la trattativa potrebbe complicarsi. Per questo motivo, come riportato da Il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani stanno tenendo in considerazione altri nomi per il centrocampo.

È sempre vivo l’interesse per Casadei, anche se la valutazione del Chelsea non convince la società biancoceleste, mentre ieri è spuntato il nome di Elmas. L’ex Napoli non ha convinto in questi mesi in Germania e viene da un infortunio, motivi per i quali la Lazio non sarebbe interessata. Rimane in piedi la pista per Atangana del Reims e nelle ultime ore il club capitolino ha effettuato dei sondaggi per Anjorin dell’Empoli e per Pajero e Lovric dell’Udinese. Questi ultimi, però, tutti over 22 e che occuperebbero uno spazio in lista.