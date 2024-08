Calciomercato Lazio, Fares in uscita: trattativa concreta con QUEL club. Le ultime sulle possibili cessioni del club

Secondo quando riporta Alfredo Pedullà, Fares sarebbe in uscita dalla Lazio, in queste ore c’è una trattativa concreta in corso con i greci del Panserraikos. Fares ha dato apertura, ma bisogna trovare tutti gli incastri giusti per raggiungere l’intesa con la Lazio.

Il club capitolino vuole perfezionare un paio di cessioni almeno prima di pensare al mercato in entrata (Laurientè resta sempre un nome da seguire). Vedremo gli sviluppi.