Calciomercato Lazio, Fares e Kamenovic in uscita: i due sono ormai due esuberi

Calciomercato Lazio, la società dovrà trovare una soluzione per Kamenovic e Fares: cessione per alleggerire il monte ingaggi

Non ci saranno grandi manovre nel mercato di gennaio. La Lazio – e Sarri ne è consapevole – non ha mai sfruttato la parentesi invernale per stravolgere l’organico, per questo motivo la massima che regolerà ogni operazione sarà sempre la stessa: vendere per poter acquistare.

Come riporta Tuttomercatoweb, qualche entrata potrebbe essere favorita dalla partenza di Kamenovic e Fares: il primo ha totalizzato una sola presenza in biancoceleste, mentre l’altro è reduce da un brutto infortunio. Sono entrambi due esuberi e la società dovrà essere brava a piazzarli nonostante le poche richieste e il poco guadagno che ne ricaverebbe.

La loro cessione, comunque, alleggerirebbe le casse della Lazio dal punto di vista dell’ingaggio: Kamenovic percepisce circa 500.000 euro, mentre Fares addirittura 1.2 milioni.