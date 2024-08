Calciomercato Lazio, VIA LIBERA per la cessione di Fares: può partire già domani! I DETTAGLI

Calciomercato Lazio, via libera alla partenza di Mohamed Fares: il giocatore può lasciare i biancocelesti in questi giorni. Le ultime

Come spiegato da Alfredo Pedullà, il calciomercato Lazio è pronto a piazzare un altro colpo in uscita. Si sarebbe infatti sbloccata la trattativa per il passaggio di Mohamed Fares, esterno algerino che non rientra nei piani di Baroni, ai greci del Panserraikos.

Operazione in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni per il calciatore, il cui contratto con i biancocelesti scadrà nel 2026. La partenza sarebbe fissata tra domani e la giornata di lunedì.