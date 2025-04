Calciomercato Lazio, cambia il futuro di quel big biancoceleste: il club in estate può decidere di venderlo! I dettagli

Calciomercato Lazio, il futuro di un big biancoceleste rischia seriamente di concludersi nella capitale a fine stagione: ecco di chi si tratta

Nonostante manchino due mesi alla sessione ufficiale estiva di calciomercato, la Lazio come le altre squadre sta lavorando già alla prossima annata con l’obiettivo di rinforzarsi ma con un occhio sempre vigile alle cessioni.

Secondo quanto viene riportato da TMW, la situazione in bilico per le aquile risulterebbe essere quella di Provedel. Il sito sportivo calcistico spiega che la posizione del portiere per la prossima annata è a rischio, con Mandas che tra l’altro chiede anche maggiore minutaggio.

Il sito web spiega che Provedel non vorrebbe lasciare la capitale, ma solo un allenatore potrebbe fargli cambiare idea e costui è Sarri. Il tecnico toscano qualora si accasasse in un altra big potrebbe far vacillare la decisione dell’ex Spezia sulla permanenza e di conseguenza seguire il suo ex allenatore