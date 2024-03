Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per un terzino? Fabiani accelera, c’è un’importante apertura

Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma in casa biancoceleste: può tornare di moda Nuno Tavares. I dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci un’importante ritorno di fiamma per il calciomercato Lazio della prossima estate. Uno degli obiettivi indicati da Tudor a Fabiani è infatti il terzino Nuno Tavares, di proprietà dell’Arsenal ma in prestito al Nottingham Forest.

I biancocelesti lo avevano seguito anche nel 2021 prima che andasse proprio ai Gunners. Il contratto in scadenza nel 2025 e la volontà del club inglese di cederlo potrebbero permettere di imbastire una trattativa su prezzi accessibili.