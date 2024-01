Calciomercato Lazio, Fabiani pronto ad investire per il golden boy del Sunderland: ecco quanto lo valuta il Ds. I dettagli

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il Ds della Lazio, Fabiani sarebbe disposto ad investire 16 milioni per il giovane talento del Sunderland, Clarke, ma il club inglese al momento ne chiederebbe 25. E ci sono in fila club come Wolves, Crystal Palace e Brentford. In alternativa ci sarebbe Morgan Whittaker del Plymouth, per il quale ieri sono stati offerti 10 milioni, ma al momento gli inglesi ne chiedono 18 con la formula del prestito con diritto di riscatto. Vedremo se ci saranno degli sviluppi in merito.