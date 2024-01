Calciomercato Lazio, Fabiani non molla l’obiettivo Valentini: i dettagli

Calciomercato Lazio, il nome di Valentini del Boca Juniors rimane un’occasione per la difesa: i dettagli

Il calciomercato di gennaio è appena cominciato, ma si comincia a lavorare anche per giugno. Infatti, la Lazio sembra volersi portare sul discorso Nicolás Valentini. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore del Boca Juniors è in scadenza a dicembre 2024, e il suo addio sembra imminente. I biancocelesti non vorrebbero ritoccare il pacchetto arretrato per questa stagione.

Il centrale sudamericano ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, che diventano 12 a dieci giorni dalla scadenza del mercato. Gli Xeneizes potrebbero accontentarsi di una cifra intorno ai 7, specie in estate, per non perderlo a zero. Dall’Argentina assicurano che un’offerta dall’Europa arriverà. Fabiani rimane vigile, e non molla l’obiettivo.