Calciomercato Lazio: Fabiani e Lotito si muovono per un nome top secret. Un osservatore biancoceleste è volato in Argentina

È l’indiscrezione lanciata oggi dal Messaggero sul calciomercato Lazio. Lo scouting Picchioni circa un mese fa sarebbe andato in missione in Argentina per visionare un talento al momento tenuto segreto.

In quell’occasione sarebbe stato osservato anche Nico Valentini del Boca Juniors, ma non era lui il principale motivo del blitz.