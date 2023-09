Calciomercato Lazio, Fabiani al lavoro: due nomi sul taccuino

Calciomercato Lazio, il DS Fabiani continua a lavorare per rafforzare la rosa di Maurizio Sarri: sono due i profili nel mirino

Non si ferma il calciomercato Lazio nonostante la sessione estiva si sia chiusa da quasi due settimane. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono due i nomi in cima al taccuino di Angelo Fabiani.

Il primo è quello di Artur, ala destra classe ’98 del Palmeiras: scadenza 2028, servirà un grosso investimento per portarlo a casa. L’altro è Oscar Bobb, prodotto della cantera del Manchester City, già sondato in estate.