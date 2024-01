Calciomercato Lazio, Fabiani a caccia di occasioni: spunta una pista brasiliana, ma c’è un nodo da sciogliere. La situazione

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’ultimo nome spuntato in casa Lazio per quanto riguarda il mercato è Alexsander, 20 anni mezzala della Fluminense. Il giocatore verrebbe valutato 15 milioni, per il club capitolino il prezzo sarebbe il nodo cruciale. Staremo a vedere se durante la sessione di mercato estiva il club riuscirà a far abbassare la cifra.