Calciomercato Lazio, il punto sull’ex obiettivo: tutte le soluzioni per gennaio

Calciomercato Lazio, tutte le possibili soluzioni per l’ex obiettivo dei biancocelesti in vista della finestra di gennaio

Domenico Berardi è uno dei nomi che animerà la finestra invernale del mercato: di seguito tutte le soluzioni dell’ex obiettivo del calciomercato Lazio come riportate da calciomercato.com.

LE PAROLE – «Il tema legato a Berardi però non riguarda solo il campo ma anche il mercato, visto che adesso che è rientrato a giocare diventa una grande opportunità per tanti club. Come riferisce calciomercato.com, il Besiktas ha già manifestato un interesse concreto, l’Atalanta si informa costantemente sulle sue condizioni. Occhio però al Sassuolo, che vuole tornare subito in Serie A con il suo capitano e non è in vena di regali per il calciomercato invernale. La Juventus in questa fase invece non è tra le squadre che si è mossa per il giocatore, come invece aveva fatto più volte in passato».