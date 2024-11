Calciomercato Lazio, Fabiani pesca in Bulgaria: nuovo nome sul taccuino

Calciomercato Lazio, la società biancoceleste è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Baroni nel mese di gennaio

Come riporta Il Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio ha puntato gli occhi in Bulgaria per l’acquisto di un centrocampista da regalare a Baroni durante il mercato di gennaio. Infatti, Dele-Bashiru ha difficoltà a giocare in mediana e Castrovilli è ai box per l’ennesimo infortunio al ginocchio.

Il direttore sportivo Fabiani, dunque, sta monitorando James Armel Eto’o, centrocampista camerunense classe 2000 in forza al CSKA Sofia. Secondo il quotidiano, emissari della Lazio osserveranno il giocatore nella sfida di Europa League tra CSKA Sofia e Ludogorets.