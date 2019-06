Calciomercato Lazio estate 2019: tutti i trasferimenti

Dal 1 luglio al 2 settembre si svolgerà il calciomercato estivo del 2019. Qui tutti gli acquisti, le cessioni e gli obiettivi della Lazio

Rinforzare la rosa con l’obiettivo di ringiovanirla. Questo è il pensiero comune di Simone Inzaghi e Igli Tare avallato dal presidente Lotito. Il tecnico biancoceleste ha deciso di proseguire il suo percorso con la Lazio, dopo diversi colloqui in cui si è parlato principalmente di calciomercato. Il 1° luglio si aprirà ufficialmente la sessione estiva, ma le prime manovre sono già in atto. Con attenzione all’Italia e un occhio sempre all’estero Tare e Lotito vogliono consegnare ad Inzaghi una Lazio sempre più forte.

ACQUISTI

Adekanye a (svincolato, Liverpool)

CESSIONI

—-

OBIETTIVI

Micai p (Salernitana)

Izzo d (Torino)

Biraschi d (Genoa)

Bruno Viana d (Sporting Braga)

Hinteregger (Augusta)

Vavro (Copenaghen)

Darmian d (Manchester United)

Lazzari c (Spal)

Lala c (Strasburgo)

Yazici c (Trabzonspor)

Jony c (Malaga)

Akgun c (Galatasaray)

Zulj c (Anderlecht)

Elmas c (Fenerbahce)

Koopmeiners c (Az Alkmaar)

Waldschmidt a (Friburgo)

Petagna a (Spal)

Gaich a (San Lorenzo)

Samatta a (Genk)

Szoboszlai c (Salisburgo)