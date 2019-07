Calciomercato Lazio, Erdogan e il retroscena: «Ho incontrato Tare, ma…»

Yusuf Erdogan ha svelato di esser stato molto vicino alla Lazio, in un’intervista rilasciata ai media turchi

Yusuf Erdogan si racconta. Il centrocampista del Kasımpaşa ha rilasciato un’intervista ai media turchi, in cui ha ripercorso i tratti salienti della sua carriera, svelando anche un piccolo retroscena a tinte biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni: «In ogni vita ci sono dei momenti cruciali, nella mia carriera ne conto tanti. Con il Trabzonspor ho giocato per la prima volta in Europa. Lo ricordo come un bel periodo quello. La Lazio e la Roma mi hanno cercato con insistenza. Con Tare ci siamo incontrati. Si era deciso per un passaggio in biancoceleste a fine stagione. Ma alla fine non si fece più nulla, il mio presidente Haciosmanoglu mi chiese di restare ancora. Ho accettato, il patron l’ho sempre visto come un padre».