Calciomercato Lazio, emissari a Barcellona per visionare il nuovo Busquets: i dettagli

Degli emissari biancocelesti sono stati avvistati a Barcellona per studiare un nuovo colpo in prospettiva per il centrocampo

Non si ferma mai il mercato della Lazio, che strizza gli occhi ad un giovane gioiello di casa Barcellona.

Secondo quanto riportato da AS, degli emissari biancocelesti sarebbero stati avvistati durante la partita della scorsa settimana tra il Barça B e il Logrones, vinta dai giovani blaugrana per 3-0, per visionare Marc Casado, centrocampista classe 2003, definito in patria il nuovo Busquets.