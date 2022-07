Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri scala posizioni: c’è una tentazione

Calciomercato Lazio: i biancocelesti puntano Emerson Palmieri come rinforzo per il ruolo di terzino sinistro

Dopo aver messo ormai messo a segno i colpi Provedel e Vecino, trattative ai dettagli per entrambi, la Lazio andrà ora alla ricerca di un terzino sinistro. Come riportato da Il Tempo, Emerson Palmieri starebbe scalando posizioni nella lista delle preferenze e se il Chelsea desse l’ok per il prestito con diritto di riscatto la trattativa potrebbe decollare.

L’alternativa resta Valeri della Cremonese, mentre Marcelo è la tentazione dell’ultimo minuto. Più difficile Udogie, con l’Udinese che chiede tanto.