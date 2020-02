Calciomercato Lazio, è ancora forte l’interesse per Edouard

Alla Lazio piace ancora Edouard. L’attaccante del Celtic, però, sarebbe seguito anche dal Leicester e dal Manchester United

Alla Lazio piace Edouard. Non è una novità, già la scorsa estate la società aveva saggiato il territorio per l’attaccante del Celtic, poi ci aveva ripensato anche nella parentesi invernale di mercato. Per il giocatore, però, c’è la fila. Almeno stando a quanto riportato da LeicestershireLive: il Leicester, secondo il portale, sarebbe pronto a recapitare alla squadra scozzese un’offerta di ben 40 milioni di sterline, per battere la concorrenza di Lazio e Manchester United.

Tutto comunque è rimandato all’estate, quando – con molta probabilità – per Edouard, si scatenerà una vera e propria asta.