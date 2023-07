Calciomercato Lazio, ecco cosa vorrebbe Bonucci. Le parole dell’agente. Ecco cosa ha dichiarato il procuratore del giocatore

Alessandro Lucci, procuratore di Leonardo Bonucci, nome accostato più volte alla Lazio in questa settimana, ha rilasciato queste dichiarazioni all’ANSA:

PAROLE– «Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci, ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all’interno di un gruppo così importante. E’ un calciatore di livello mondiale, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all’altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti».