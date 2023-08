Calciomercato Lazio, ecco chi sogna Sarri se dovesse sfumare Ricci. Il club pesca dalla Spagna. I dettagli

Secondo quanto riporta Il Tempo, la Lazio sogna Rodrigo de Paul se dovesse sfumare Samuele Ricci, prima richiesta di Sarri a Lotito, l’argentino di passaporto italiano, infatti sembra che non rientri nel progetto dell’Atletico Madrid e potrebbe essere ceduto dai Colchoneros.

IL club spagnolo chiederà poco più di 20 milioni di euro. Non manca la concorrenza: lui vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia, ma il Galatasaray sta provando a convincerlo a trasferirsi in Turchia.