Calciomercato Lazio: ecco a che punto è la trattativa per Kamada. Le ultime

Come riporta Fabrizio Romano, la Lazio è vicinissima alla chiusura dell’Daichi Kamada. L’accordo è in via di definizione tra le parti per il trasferimento gratuito del centrocampista giapponese. Kamada ha accettato verbalmente, ora si stanno controllando tutti i documenti. Di seguito il tweet dell’esperto di calciomercato:

Lazio are closing in on Daichi Kamada deal. Agreement being sealed between parties as Japanese midfielder joins on free transfer 🚨🔵🇯🇵 #Lazio

Kamada has verbally accepted, all the documents are being checked now. pic.twitter.com/UC90wrTFwW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023