Calciomercato Lazio, è tempo di rinnovi: attesa la fumata bianca per Correa, Caicedo, Luis Alberto e Milinkovic

Calciomercato Lazio, il ds Tare è a lavoro per prolungare i contratti di: Correa, Caicedo, Luis Alberto e Milinkovic

In campo le cose sono andate bene, ieri è arrivato il successo contro il Parma che ha permesso alla Lazio di risalire in classifica. Fuori, invece, il ds Tare è pronto a definire i rinnovi di diversi giocatori. Come riporta l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, le trattative con Correa, Luis Alberto e Milinkovic sono ben avviate ed entro la fine del 2019 sono attesi gli annunci dei prolungamenti. Per quanto riguarda Caicedo, il suo rinnovo è atteso nelle prossime settimane. Fermati gli assalti dell’Al Gharafa, che avrebbe offerto sei milioni alla Lazio e quattro al giocatori, la società è pronta a chiudere il discorso sull’allungamento del contratto e portare lo stipendio di Felipe a 2 milioni a stagione.

LE CIFRE – Sarà rivisto il contratto di tutti e tre i calciatori: per Correa si passerà dagli attuali 1.5 ai 2.2 milioni a stagione per cinque anni. Luis Alberto, invece, vedrà aumentare il suo ingaggio 200mila euro, ed arriverà a 2.5 milioni a stagione più bonus. Infine, nel contratto di Milinkovic, già abbastanza alto, saranno inseriti altri bonus legati alle sue prestazioni: sono previsti benefit per ogni gol e assist, per un cifra tra i 70 e i 90mila euro.