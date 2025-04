Calciomercato Lazio, due club di Premier League puntano un titolare di Baroni: le ultimissime

Condividi via email

In casa Lazio si continua a lavorare sul mercato e in queste ore sarebbe emerso un forte interesse da parte di due club di Premier per un giocatore

Il calciomercato Lazio è sempre in costante aggiornamento, soprattutto in un momento così delicato che non sembra dare alcun tipo di certezza riguardo a quello che potrebbe essere il futuro dei biancocelesti.

Tra i nomi discussi c’è sicuramente quello di Nuno Tavares, che come riportato da gianlucadimarzio.com verrà riscattato per poi, ascoltare le offerte delle squadre interessate. Oltre a quello della Juve, in queste ore sarebbe emerso anche quello di Fulham ed Everton, che sono pronte a darsi battaglia.