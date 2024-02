Calciomercato Lazio, dall’Inghilterra: si prepara il doppio colpo dal Sunderland

Calciomercato Lazio, in Inghilterra rilanciano la notizia verso l’estate: il club starebbe preparando un doppio colpo

Jobe Bellingham e non solo nel mirino del calciomercato Lazio, che guarda in casa Sunderland in vista dell’estate per rinforzare la propria rosa. E’ quanto afferma dall’Inghilterra il Sunderland Nations.

In estate, oltre a dare l’assalto al meno celebre dei due fratelli Bellingham, dalla Capitale torneranno alla carica per Clarke. Un doppio colpo possibile visto il maggior budget a disposizione che ci sarà rispetto a gennaio.