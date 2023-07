Calciomercato Lazio, doppio colpo a centrocampo: preso Sow. Ma in arrivo c’è anche lui

Calciomercato Lazio, secondo quanto viene riportato da Gianluca Di Marzio i biancocelesti stanno per chiudere un doppio colpo

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Lazio è pronta a chiudere un doppio colpo di calciomercato in entrata. Il giornalista spiega che il club biancoceleste sta per chiudere la trattativa con Sow e Zakharyan, mentre molla definitivamente Kamada per le richieste esose del calciatore.