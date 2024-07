Calciomercato Lazio, CONCORRENZA per Djukanovic: lo cercano in SERIE A. Quel club si è già mosso

Calciomercato Lazio, concorrenza per il montenegrino Djukanovic: lo vuole un altro club di Serie A. Le ultime novità

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune novità sul calciomercato Lazio in entrata. Viktor Djukanovic, talento montenegrino in forza all’Hammarby, potrebbe sbarcare infatti in Serie A ma non per indossare la maglia biancoceleste.

Sulle tracce del 20enne, autore fin qui di 3 reti nel campionato svedese (ancora in corso), ci sarebbe infatti il neopromosso Como, pronto a rinforzare con lui l’attacco. Il suo club però non scende dalle richieste che avevano spaventato i capitolini: almeno 5 milioni per la cessione.