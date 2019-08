Calciomercato Lazio, Djavan Anderson verso il ritorno a Salerno: la situazione

Djavan Anderson potrebbe far ritorno alla Salernitana: dopo Lombardi, un altro biancoceleste potrebbe approdare in Campania

Dopo Cristiano Lombardi, un altro giocatore della Lazio potrebbe approdare nella Salernitana. Il calciatore in questione è Djavan Anderson che, in realtà, ha già disputato una stagione con i campani. A luglio si era parlato di un suo ritorno, poi c’è stato un periodo di silenzio ma, con Pucino sempre più verso lo Spezia, c’è stato un ritorno di fiamma. Come riporta tuttosalernitana.com, infatti, l’olandese potrebbe far ritorno nel club granata. La Lazio si sta muovendo per ‘piazzare’ i propri esuberi, i prossimi giorni saranno fondamentali.