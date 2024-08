Calciomercato Lazio, DIETROFRONT Lotito: la disfatta di Udine fa tornare DI MODA due nomi per l’attacco. I dettagli

Calciomercato Lazio, dietrofront da parte del club biancoceleste: la disfatta di Udine fa tornare di moda due nomi. Tutti i dettagli

Come spiegato da Il Messaggero, dopo il brutto quanto inatteso scivolone in casa dell’Udinese, il calciomercato Lazio starebbe pensando di fare dietrofont e tornare a puntellare il reparto offensivo con giovani rinforzi.

Il sogno sarebbe Cherki, in uscita dal Lione a prezzo di saldo, ma presto potrebbero tornare di moda anche i nomi di Diao e Fernandez-Pardo per puntellare il reparto offensivo in caso di uscite di Isaksen e Pedro.