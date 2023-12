Calciomercato Lazio, sfuma Santiago Gimenez? Arriva la rivelazione. E spunta un nome a sorpresa

Calciomercato Lazio, sfuma il possibile arrivo di Santiago Gimenez? Arriva un’importante rivelazione. E spunta un nome a sorpresa

Intervenuto a Sportitalia, Monfrecola, procuratore di Diego Gonzalez, ha parlato così del calciomercato Lazio:

«Santiago Giménez non è più una possibilità. I club italiani hanno dormito ed ora vale 40-50 milioni. Non è il primo esempio in tal senso. A chii riferisco? Lozano, per esempio. Due anni prima che arrivasse, lo avevo già proposto al Napoli, per 3 milioni. Presero Ounas. Lo comprarono poi per 45 più bonus, qualche anno dopo. Gli italiani si lamentano che hanno pochi introiti dai diritti televisivi, ma quando si ritrovano un talento proveniente dall’altra sponda dell’oceano che costa 3-4 milioni dicono che è troppo presto, troppo acerbo. Ora Gimenez, come dicevo, vale 40-50 milioni, non è più un obiettivo plausibile. Non è un mio assistito, ma fa parte di un mercato nel quale lavoro io. Non parlo solo di soldi, ma di un altro aspetto: anche se qualcuno li spendesse, quei soldi, rischierebbe di arrivare con tante aspettative. E se non giocasse subito al suo livello ogni domenica, poi potrebbe essere criticato come successo a Lozano stesso. È forte, ma deve ancora crescere. Fa gol, ma va visto in un campionato di un certo livello. Messico? Attualmente non vedo gli stessi talenti che c’erano prima. La Nazionale fa fatica anche se un paio di giocatori potrebbero fare bella figura in Italia ed hanno un prezzo inferiore ad argentini e brasiliani dello stesso livello. Chi? César Huerta del Pumas! Accostato varie volte alla Lazio, potrebbe fare bene in A. È in Nazionale, esterno forte e molto tecnico, sta migliorando anche dal punto di vista fisico».