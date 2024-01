Calciomercato Lazio: dialoghi fermati per un giocatore, troppo alte le richieste del club

Calciomercato Lazio: i dialoghi per un giovane italiano si sono fermati, le richieste del club erano troppo alte

Per Il Messaggero la Lazio ha interrotto i dialoghi col Monza per Andrea Colpani, troppo alte le richieste del club brianzolo.

Che Fabiani e Lotito vogliano ringiovanire la rosa vista la possibile partenza di Felipe Anderson e di Pedro non è una novità, per questo si stanno cercando profili giovani ed interessanti che possano rinforzare la rosa. Uno di questi è Andrea Colpani per cui però i dialoghi si sono fermati, le richieste del Monza sono state giudicate eccessive e quindi si virerà su altri profili.