Calciomercato Lazio, Di Marzio sull’ex obiettivo: «C’è una clausola, ecco a quanto»

Calciomercato Lazio, le parole di Gianluca Di Marzio sull’ex obiettivo dei biancocelesti che potrebbe tornare di attualità

Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha parlato di Daniel Maldini, attaccante del Monza ex obiettivo del calciomercato Lazio, che potrebbe tornare di attualità anche per i biancocelesti. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «È stato ceduto per 0 euro, titolo gratuito. Il Milan si è garantito il 50% della futura rivendita. Non ci sono prelazioni o opportunità di pareggiare offerte. Ci sono due clausole rescissorie: 15 milioni per l’estero e 12 milioni per una squadra italiana».