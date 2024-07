Calciomercato Lazio, l’indiscrezione di Di Giovambattista: «Altri DUE ACQUISTI di rilievo, c’è molto FERMENTO»

Calciomercato Lazio, l’indiscrezione di Ilario Di Giovambattista, direttore di RadioRadio: «Vogliono fare una squadra da vertice»

Ilario Di Giovambattista, direttore di RadioRadio, ha parlato del calciomercato Lazio. Di seguito le sue parole su X.

«La Lazio sul mercato. Saranno ancora due gli acquisti di rilievo, titolari non acquisti secondari, per aumentare la qualità della squadra. È in corso una rivoluzione evidente. L’intento della Lazio è attrezzare una squadra che lotti per il vertice. Sono andati via, Anderson a parte, quasi tutti coloro che erano indicati come gli anti sarriani. Questi sono anche i giorni delle trattative per cedere gli esuberi. C’è molto fermento in casa Lazio».