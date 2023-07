Calciomercato Lazio, si accende il derby con la Roma? Lotito prepara la beffa

Calciomercato Lazio, Lotito pronto a beffare la Roma: i biancocelesti piombano su Sabtizer del Bayern Monaco

Potrebbe accendersi un clamoroso derby di calciomercato tra Lazio e Roma. Come riporta Il Messaggero infatti, nelle ultime ore sono cominciate a circolare alcune importanti indiscrezioni su un interesse dei biancocelesti per Sabitzer, centrocampista in uscita dal Bayern Monaco.

Sul ragazzo c’è da tempo la Roma che non riesce però a trovare l’accordo sul prestito: Lotito prepara la beffa.