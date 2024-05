Calciomercato Lazio, derby di mercato con la Roma per un centrocampista: tutti i dettagli. Ecco di chi si tratta

Derby anche per Castrovilli. Lazio e Roma si contendono il centrocampista, che come riportato da Il Corriere Fiorentino lascerà a zero la Fiorentina a fine stagione (contratto in scadenza a giugno). Adesso il suo profilo sembrerebbe essere tornato di moda. Come scrive il quotidiano, la Lazio lo valuterebbe nell’ottica dell’addio di Luis Alberto.

Dopo tanti problemi fisici, un tira e molla per il rinnovo e la mancata cessione al Bournemouth, Castrovilli ha ritrovato un po’ di minutaggio e anche un gol (nell’ultima gara contro il Verona) con Italiano in panchina. Il suo futuro, però, non sarà più a Firenze. La Capitale in questo senso potrebbe accoglierlo per provare a rilanciarlo.