Calciomercato Lazio, è derby di mercato: anche la Roma su quell’obiettivo. LE ULTIME in vista del mercato estivo

La Lazio cercherà di rinnovare alcuni reparti in vista del mercato estivo. La società già nelle prossime settimane dovrà iniziare a muoversi per assicurarsi i primi colpi, soprattutto al netto delle cessioni che potrebbero stravolgere ulteriormente la situazione (Luis Alberto su tutte).

In tal senso, tra i nomi sondati dalla dirigenza c’è anche quello di Patrick Dorgu, in forza al Lecce. Un profilo interessante per il presente e per il futuro, ma non studiato solo dalla Lazio. Secondo quanto riporta Tuttomerctoweb.com, oltre alla Juve, ci sarebbe anche la Roma su di lui. La squadra con sede a Trigoria in estate saluterà Spinazzola e vorrebbe sostituirlo con un profilo interessante come quello del 2004.