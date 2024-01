Calciomercato Lazio, decisa la strategia per il futuro di Mandas. I dettagli

Calciomercato Lazio, deciso il futuro di Mandas: il portiere partirà in prestito a fine stagione per giocare con continuità

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio ha preso la propria decisione sul futuro di Mandas, terzo portiere della rosa di Maurizio Sarri.

Con Provedel intoccabile e con Sepe in uscita, Mandas andrà via in prestito secco in estate per giocare con continuità. Nel futuro c’è la porta della Lazio.