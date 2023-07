Milinkovic, la notizia fa raggelare il sangue ai tifosi Lazio: ‘Aspetta quella telefonata’

Milinkovic-Savic ha deciso di prendere in considerazione solo eventuali offerte della Juve: il rinnovo con la Lazio è lontanissimo

O la Juve o niente. Questo, secondo Tuttosport, sarebbe il pensiero di Milinkovic-Savic per il suo futuro. Il serbo, in rotta con la Lazio, avrebbe già scelto la destinazione bianconera per proseguire la propria carriera, ma si attende il via libera di Lotito.

Il giocatore è in vacanza e avrebbe chiesto di essere disturbato solo in caso di sviluppi in un affare in cui potrebbero rientrare due contropartite: Pellegrini e Rovella. Da Torino non verseranno i 40 milioni richiesti dai biancocelesti che, dal canto loro, hanno capito che ormai è impossibile mettere in piedi un’asta per il giocatore, visto lo scarso interesse suscitato.