Calciomercato Lazio, Lotito a sorpresa: vuole tenersi Milinkovic! Ultimissime

Calciomercato Lazio, Lotito prepara la mossa a sorpresa: il patron sta pensando di tenere Milinkovic-Savic anche senza rinnovo

Clamorosa idea emersa nelle ultime ore nel calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, Claudio Lotito starebbe pensando di non vendere Milinkovic-Savic nonostante la scadenza del contratto fissata al 30 giugno del 2024.

Il patron infatti continua a chiedere 40 milioni di euro per il cartellino del serbo, cifra che nessuna squadra vuole spendere per un calciatore libero a zero tra 12 mesi. Lotito dunque sta ragionando sulle prossime mosse: tenere il ragazzo correndo il rischio di perderlo a zero nella remota speranza che lo stesso Sergej cambi idea sul rinnovo.