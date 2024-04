Calciomercato Lazio, decisione presa in attacco: c’entra Immobile, cosa succede

Calciomercato Lazio, c’è la decisione di Fabiani: a prescindere dal futuro di Immobile arriverà un nuovo attaccante

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio, e in particolare il DS Angelo Fabiani, ha preso una decisione precisa per quanto riguarda il reparto d’attacco della prossima stagione.

A prescindere dal futuro di Immobile, ancora in bilico tra addio e permanenza, arriverà un nuovo centravanti a rimpolpare le scelte di Tudor. Ad oggi i candidati principali sono Dia, Simeone e Ioannidis anche se più avanti non si escludono nomi a sorpresa. Conferma totale per Castellanos.