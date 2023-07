Calciomercato Lazio, dall’Argentina: offerta biancoceleste per un giocatore del River Plate

Calciomercato Lazio, dall’Argentina son sicuri: offerta biancoceleste per un giocatore del River Plate, l’ultima indiscrezione

Come riportato dal portale argentino elcrackdeportivo.com, la Lazio avrebbe offerto 11 milioni di euro al River Plate per portare in Italia Nicolàs De La Cruz, centrocampista uruguaiano di 26 anni.

Il club argentino valuta il giocatore 16, ma la cifra sarebbe vicina a quella offerta dal club biancoceleste.