Calciomercato Lazio, dalla Spagna esagerano: De Gea per il post Strakosha

La Lazio si muove per il post Strakosha: secondo fonti spagnole nel mirino ci sarebbe addirittura David De Gea. I dettagli

In estate la Lazio dovrà muoversi sul mercato per cercare almeno un nuovo portiere. Tra i tanti nomi fatti (da Kepa a Sergio Rico passando per Gollini) spunta una nuove pista inglese.

Secondo fonti spagnole (fichajes.net) – infatti – Tare avrebbe messo nel mirino David De Gea, portiere del Manchester United in scadenza nel 2023. Le trattative per il rinnovo non procedono spedite – visto che l’ingaggio dell’estremo difensore sfiora i 15 milioni e i Red Devils hanno attutato una politica di abbattimento dei costi – e il portiere spagnolo vorrebbe vivere una seconda giovinezza altrove. Costo dell’operazione? Almeno 15 milioni per strappare il portiere da Old Trafford a un anno dalla scadenza.

Difficile che la Lazio possa investire una cifra simile per un solo giocatore, considerando anche le difficoltà nell’aggirare l’indice di liquidità. Probabilmente si tratta di un sogno svanito già in partenza.